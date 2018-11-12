Российские военные доставили 2 т продуктов в провинцию Дамаск

Военнослужащие из российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь в лагерь беженцев «Адра-Дуэр» в провинции Дамаск. Об этом сообщил начальник группы по формированию и доставке гуманитарных грузов центра Эдуард Титов.

«В ходе акции было выдано 2 т продовольствия. В состав наборов входит рис, сахар, мука, чай», — приводит его слова ТАСС.

В рамках гуманитарной акции российские врачи провели осмотр беженцев, выдали необходимые медикаменты и витамины.

3 ноября власти США отметили усилия России по доставке гуманитарной помощи в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии.

7 ноября представитель МИД России Илья Моргунов в ходе заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев заявил, что Москва хочет предложить ознакомительные поездки в Сирийскую Арабскую Республику для специалистов управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.