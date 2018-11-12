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Мэй заявила о готовности Британии к «другим» отношениям с Россией

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Фото: Global Look Press/Dinendra Haria
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Соединенное Королевство готово к построению новых отношений с Россией, несмотря на «реальные угрозы» со стороны Москвы. Об этом британский премьер-министр Тереза Мэй заявит в понедельник вечером во время выступления на банкете лорда-мэра Сити.

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Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на подготовленный текст выступления премьера, в своей речи Мэй напомнит об опасностях, которые несет Москва, и похвалит страны Запада за единство «перед лицом попрания Россией мировых правил».

При этом британский премьер выразит надежду, что российская сторона откажется от «подрывающих международную безопасность атак» для построения «других отношений» с Лондоном.

«Мы надеемся, что российское государство выберет этот путь. Если оно так поступит, мы поведем себя подобным же образом», — говорится в речи Мэй.

Дипломатические отношения двух стран заметно обострились после инцидента в британском Солсбери. В марте там были найдены без сознания британский агент и экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По заявлениям Лондона, они серьезно пострадали от нервно-паралитического вещества группы «Новичок», якобы произведенного в России. В Москве не раз указывали на бездоказательность этих обвинений.

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