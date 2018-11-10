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Британские политологи назвали причины ненависти Запада к России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Британские политологи Ти Джей Коулз и Мэттью Элфорд рассказал о причинах ненависти Запада к России.

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В книге Union Jackboot: What Your Media and Professors Don't Tell You About British Foreign Policy они заявляют, что причины кроются в проведении собственной внешней политики и протекционизме в экономике, передает «Федеральное агентство новостей».

Книга составлена в форме провокационных вопросов Элфорда, на которые дает обстоятельные ответы Коулз. По мнению политологов, Вашингтон пытается сохранить свою гегемонию, в то время как Москва мешает господству неолиберального порядка.

Они отмечают, что Россию называют врагом с начала XX века, а британские историки считают этот период «первой холодной войной», в которой страны вели борьбу за торговые пути. С приходом к власти большевиков СССР стал представлять Западу идеологическую угрозу.

Очередной виток напряженности между Россией и Западом начался после ухода президента Бориса Ельцина, когда рынки перестали быть свободными. В книге подчеркивается, что РФ и КНР не представляют угрозы. Западу «не нравится «экономический национализм» и развитие этих стран».

8 ноября французский историк Эдуард Юссон заявил о необходимости поблагодарить Россию за вклад в победы в мировых войнах. Также он подверг критике позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который призвал ЕС создать армию для «противостояния» России и Китаю.

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