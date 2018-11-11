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Коммунист Коновалов побеждает на выборах главы Хакасии

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Фото: ТАСС/Александр Колбасов
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Кандидат от КПРФ Валентин Коновалов одерживает победу на выборах главы Республики Хакасия после обработки более 99% протоколов с результатом в 57,63% голосов избирателей. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России в воскресенье, 11 ноября.

По предварительным данным, за Коновалова проголосовали 100 579 человек. Против него — 71 858, это 41,17% голосов.

На данный момент обработано 99,23% протоколов участковых избирательных комиссий.

В сентябре проходил первый тур избирательной гонки. Тогда Коновалов стал лидером, набрав 44,81% голосов. Бывший глава Хакасии Виктор Зимин получил 32,42%. Таким образом, ни один кандидат не набрал необходимых для победы 50% голосов. За два дня до назначенного на 23 сентября второго тура выборов Зимин снял свою кандидатуру «по состоянию здоровья».

В связи с этим избирком перенес второй тур. В избирательной гонке должны были соревноваться Коновалов и кандидат от Партии роста Александр Мяхар. Однако последний заявил о снятии своей кандидатуры.

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