Полиция начала проверку после избиения школьницы в Минводах

Сотрудники полиции ведут проверку по факту избиения школьницы в Минеральных водах (Ставропольский край), сообщает в воскресенье, 11 ноября, «Российская газета».

По информации издания, жестокое избиение было снято на видео и попало в Сеть. На записи видно, как несколько молодых девушек бьют свою сверстницу.

У происшествия также были наблюдатели, которые не принимали участия в драке, но и не пытались разнять школьниц.

1 ноября сообщалось, что в Москве арестовали школьников по делу о покушении на убийство сверстника. По словам защиты, подозреваемые полностью раскаялись в содеянном.