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Полиция начала проверку после избиения школьницы в Минводах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Сотрудники полиции ведут проверку по факту избиения школьницы в Минеральных водах (Ставропольский край), сообщает в воскресенье, 11 ноября, «Российская газета».

По информации издания, жестокое избиение было снято на видео и попало в Сеть. На записи видно, как несколько молодых девушек бьют свою сверстницу.

У происшествия также были наблюдатели, которые не принимали участия в драке, но и не пытались разнять школьниц. 

1 ноября сообщалось, что в Москве арестовали школьников по делу о покушении на убийство сверстника. По словам защиты, подозреваемые полностью раскаялись в содеянном.

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