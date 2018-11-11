Полиция начала проверку после избиения школьницы в Минводах
Сотрудники полиции ведут проверку по факту избиения школьницы в Минеральных водах (Ставропольский край), сообщает в воскресенье, 11 ноября, «Российская газета».
По информации издания, жестокое избиение было снято на видео и попало в Сеть. На записи видно, как несколько молодых девушек бьют свою сверстницу.
У происшествия также были наблюдатели, которые не принимали участия в драке, но и не пытались разнять школьниц.
1 ноября сообщалось, что в Москве арестовали школьников по делу о покушении на убийство сверстника. По словам защиты, подозреваемые полностью раскаялись в содеянном.