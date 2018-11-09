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Неизвестные в Москве избили и ограбили пенсионера на 20 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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В Москве неизвестные избили пенсионера и отобрали у него сумку, в которой находились 20 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел вечером 8 ноября около дома 62 по Рязанскому проспекту. Пострадавший сам обратился в полицию и рассказал, что неизвестные несколько раз ударили его по голове предметом, похожим на монтировку, забрали у него сумку с 20 млн рублей и скрылись, пишет агентство городских новостей «Москва». Пенсионера госпитализировали.

Медики диагностировали у мужчины 1956 года рождения ушиб головного мозга и перелом основания черепа. По данным правоохранительных органов, пострадавший является гражданином Израиля, а в Москву приехал в гости к проживающему в Москве сыну.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный в особо крупном размере». Устанавливаются личности нападавших, ведется их розыск. Наказание по статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

5 ноября сообщалось, что в Москве двое неизвестных ограбили водителя машины после ДТП.

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