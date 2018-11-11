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Путин прибыл в Париж на торжества к юбилею окончания Первой мировой войны

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин 11 ноября прибыл в Париж с кратким рабочим визитом на мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

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Посадка самолета российского лидера произошла в международном аэропорту Шарль де Голль. Сразу оттуда Путин отправился на торжественные мероприятия, которые вскоре начнутся у Триумфальной арки. После обращения президента Франции Эммануэля Макрона состоится военная церемония, а также театрализованное представление.

Далее Владимир Путин вместе с главами других стран отправится в Елисейский дворец, где запланирован рабочий ланч от имени Макрона. Здесь у президентов будет возможность пообщаться друг с другом в удобном им формате.

Также 11 ноября состоится пленарное заседание Парижского форума мира (ПФМ). Это независимая ассоциация, созданная в качестве международной дискуссионной площадки высокого уровня для ведения прямого диалога между официальными лицами и представителями гражданского общества по актуальным вопросам.

Во время пребывания в Париже президент РФ не планирует проводить двусторонние встречи или переговоры с коллегами. Вместе с тем в Кремле не исключают кратких контактов с другими лидерами «на ногах».

Владимир Путин покинет Францию сразу после завершения мероприятия 11 ноября.

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