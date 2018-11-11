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США отпустили задержанного российского журналиста Малькевича

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Журналист и первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич покинул США и находится во Франции. Он был отпущен после получения уведомления о необходимости регистрации проекта USA Really в качестве иноагента.

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«Я сейчас нахожусь в Париже», — рассказал сам Малькевич в интервью «Интерфаксу».

Член Общественной палаты отметил, что инцидент произошел в аэропорту вечером 9 ноября. Правоохранители предъявили ему ордер, который предписывал провести задержание и разъяснительную беседу, также в нем было прописано изъятие и проверка всех электронных носителей.

Ему задавали вопросы в течение нескольких часов, после чего отпустили. Никаких обвинений россиянину предъявлено не было.

Ранее 11 ноября сообщалось, что посольство России в Вашингтоне направило запрос в госдепартамент США с просьбой разъяснить ситуацию.

Малькевич был наблюдателем на промежуточных выборах в американском штате Мэриленд. Когда подводили итоги, журналист высказался о большом количестве нарушений, которые были допущены на голосовании. 

Промежуточные выборы прошли в США 6 ноября. По их итогам планируется переизбрание 35 из 100 сенаторов, всех 435 членов палаты представителей конгресса, 39 губернаторов, а также более 6 тыс. членов заксобраний штатов, судей и членов советов школьных округов. Подсчет голосов официально начался в субботу, 10 ноября.

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