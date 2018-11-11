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В Германии раскрыт заговор военных-неонацистов

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Федеральное управление уголовной полиции Германии раскрыло заговор офицеров элитного подразделения бундесвера, которые организовали тайное неонацистское объединение и планировали политические убийства. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на материалы расследования.

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Отмечается, что порядка 200 военных из данного объединения вели подготовку к военному перевороту в Германии. Они планировали убить лидера партии «Зеленые» Клаудию Рот, министра иностранных дел Хайко Мааса и бывшего президента страны Йоахима Гаука и многих других. Также в списке будущих жертв оказались лидеры движений в поддержку мигрантов.

По данным немецкого издания издание Focus, члены данного объединения готовились ко «дню икс», когда и должны были совершить убийства. При этом у них уже были заготовлены запасы оружия и топлива.

Отмечается, что членов группы о засекреченном расследовании предупредил сотрудник военной контрразведки, также он рассказал им о предстоящих обысках. По данным журналистов, ему предъявили обвинения, дело рассмотрят в суде Кельна.

Все заговорщики входили в движение Uniter, которое было создано для помощи проходившим службу в Африке и Афганистане военным в 1996 году. В организации все связи с неонацистами опровергают, добавляется в сообщении.

29 августа сообщалось, что немецкая полиция возбудила дела против 10 участников демонстраций в саксонском городе Хемниц за нацистские приветствия.

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