Неонацистский заговор раскрыли в армии Германии

Группа из 200 неонацистских заговорщиков внутри элитного подразделения вооруженных сил Германии планировала провести военный переворот в стране, убив политических лидеров и активистов, а также устроив бойню среди мигрантов. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По замыслу участников неонацистского объединения, в некий «день X» планировалось устроить хаос на улицах немецких городов, во время которого планировалось убить политиков.

Среди лиц, над которыми хотели совершить расправу, называются министр иностранных дел Хайко Маас, лидер партии «Зеленые» Клаудия Рот и бывший президент страны Йоахим Гаук. Также жертвами должны были стать лидеры движений в поддержку мигрантов.

О замыслах среди военных полиции было известно, однако все они считались просто разговорами и вымыслами. Спецслужбы приняли всерьез информацию о готовящемся нападении только после того, как намерения подтвердил бывший майор ВВС бундесвера на допросе.

Также отмечается, что все заговорщики входили в движение Uniter, которое было создано для помощи проходившим службу в Африке и Афганистане военным в 1996 году. В организации все связи с неонацистами опровергают.