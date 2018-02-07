Суд в Турции осудил пожизненно более 60 человек по делу о госперевороте

Суд в Турции приговорил к пожизненному заключению более 60 человек по делу о попытке госпереворота в июле 2016 года, передает «РИА Новости».

По данным телеканала NTV пожизненный срок получили 8 преподавателей и 56 курсантов военного училища сухопутных войск. Кроме того, суд в Анкаре оправдал 100 человек по данному делу.

Преподавателей и курсантов училища обвиняли в участии в попытке переворота, а также в том, что они прибыли на вертолетах к зданию генштаба ВС Турции в Анкаре.

Мятеж в Турции, в ходе которого погибли 240 человек, произошел в ночь на 16 июля 2016 года. Попытка госпереворота была подавлена властями. 18 января турецкий парламент продлил режим чрезвычайного положения в стране до 19 апреля.