Россиянам объяснили механизм выплаты пенсий работающим пенсионерам

Работающие пенсионеры сейчас, согласно действующему законодательству, не получают социальную пенсию по старости. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

«Это действующая много лет норма, которая закреплена в федеральном законе о пенсиях по государственному обеспечению — пункт 5 статьи 11 166-ФЗ», — рассказали в организации, передает ТАСС.

Таким образом в ПФР опровергли сообщения некоторых СМИ о том, что Минтруд намерен отменить социальную пенсию по старости работающим пенсионерам.

Отмечается, что по закону социальная пенсия выплачивается только гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсии. Ее средний размер составляет чуть более 9 тыс. рублей. На сегодняшний день такие выплаты в России получают около 3,2 млн человек. Работающие же граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию.

По данным Сбербанка, средний доход работающих пенсионеров составляет 46 тыс. рублей. Это выше, чем доход работающих россиян допенсионного возраста.

3 октября президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в пенсионное законодательство. Перед этим он предложил пакет поправок к изначальному законопроекту. В частности, возраст выхода на пенсию для женщин снизили с 63 лет до 60. Мужчины получат право выхода на пенсию по достижении 65 лет.