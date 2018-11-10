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Десятки авиарейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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 Около 40 авиарейсов по состоянию на утро субботы, 10 ноября, отменены или задержаны в Москве.

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Как следует из данных, опубликованных сервисом «Яндекс.Расписание», во Внуково задержали 13 рейсов, в Домодедово — восемь, в Шереметьево — девять.

Синоптики ранее сообщили, что в субботу в Москве будет пасмурно, туман и морось продержаться до воскресенья, 11 ноября, а местами образуется гололедица. В Подмосковье днем будет от минус 1 до 4 градусов. 

По данным синоптиков, зимние температуры ожидаются в столице уже в выходные, а на следующей неделе установится снежный покров.

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