Десятки авиарейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы

Около 40 авиарейсов по состоянию на утро субботы, 10 ноября, отменены или задержаны в Москве.

Как следует из данных, опубликованных сервисом «Яндекс.Расписание», во Внуково задержали 13 рейсов, в Домодедово — восемь, в Шереметьево — девять.

Синоптики ранее сообщили, что в субботу в Москве будет пасмурно, туман и морось продержаться до воскресенья, 11 ноября, а местами образуется гололедица. В Подмосковье днем будет от минус 1 до 4 градусов.

По данным синоптиков, зимние температуры ожидаются в столице уже в выходные, а на следующей неделе установится снежный покров.