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Ливень повредил крышу и затопил международный аэропорт Эр-Рияда

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Фото: twitter.com/HashKSA
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Сильный ливень стал причиной повреждения крыши и затопления помещений международного аэропорта имени короля Халеда в саудовском Эр-Рияде. Об этом сообщил новостной портал «Аль-Аджиль».

Как пишет «РИА Новости», в большей степени инцидент коснулся багажного отделения, где с потолка буквально лилась вода.

Ливни в регионе Персидского залива начались 8 ноября из-за циклона. Непогода наблюдается во многих городах Саудовской Аравии. Также дожди залили соседний Кувейт. Из Саудовской Аравии на помощь местным спасателям были отправлены сотрудники экстренных служб. В Катаре ливни ожидаются уже 10 ноября.

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