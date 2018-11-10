Ливень повредил крышу и затопил международный аэропорт Эр-Рияда

Сильный ливень стал причиной повреждения крыши и затопления помещений международного аэропорта имени короля Халеда в саудовском Эр-Рияде. Об этом сообщил новостной портал «Аль-Аджиль».

Как пишет «РИА Новости», в большей степени инцидент коснулся багажного отделения, где с потолка буквально лилась вода.

فيديو: مياه الأمطار تداهم صالة القدوم بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.(سبق)



- #امطار_الرياض_الان pic.twitter.com/XzyutfdiQi — هاشتاق السعودية (@HashKSA) November 9, 2018

Ливни в регионе Персидского залива начались 8 ноября из-за циклона. Непогода наблюдается во многих городах Саудовской Аравии. Также дожди залили соседний Кувейт. Из Саудовской Аравии на помощь местным спасателям были отправлены сотрудники экстренных служб. В Катаре ливни ожидаются уже 10 ноября.