Жителей США напугало нашествие пауков

Житель США Зак Риггс запечатлел на видео тысячи пауков, которые оккупировали сетки, натянутые вдоль дороги одного из шоссе в штате Арканзас. Ролик был опубликован на портале UPI.

На кадрах видно, что пауки находятся на ограждении, дорожных знаках, а также на земле, деревьях и кустах. Также можно разглядеть большое количество паутины.

Многих пользователей Сети такой ролик привел в ужас, и они признались, что это — их сбывшийся кошмар.

В октябре похожее явление наблюдали в Греции — берега озера Вистонида на севере страны оказались полностью опутаны густой паутиной. Ее сплели пауки-тетрагнатиды, не являющиеся опасными для человека.

5 сентября жители микрорайона Майский в Тамбове пожаловались на нашествие ядовитых тарантулов. Крупных пауков замечали во дворах, на детских площадках и даже в домах. Фото тарантулов появились в соцсетях.