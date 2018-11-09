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СК оценит действия диспетчера, не вызвавшего полицию при убийстве москвички в лифте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Сотрудники Следственного комитета оценят действия диспетчера, которая не вызвала полицию во время нападения на женщину в лифте на юго-западе Москвы. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на официального представителя столичного управления ведомства Юлию Иванову.

Убийство произошло вечером 6 ноября. Злоумышленник проник в подъезд вслед за женщиной, зашел вместе с ней в лифт, где совершил нападение. Перед смертью она успела нажать кнопку связи с диспетчером. Телеканал опубликовал аудиозапись, сделанную в лифте. На ней слышно, как жертва предлагает преступнику забрать все деньги и просит о помощи. Вместо того чтобы сразу вызвать полицию, диспетчер несколько раз уточняет, точно ли нужна помощь. «Эй, в лифте, девушка! Вас камера снимает. Я сейчас милицию вызываю», — предупреждает диспетчер. 

Диспетчер переключилась на другой вызов, затем вернулась обратно. В лифте уже была тишина, из-за чего она решила, что всё в порядке и не вызвала сотрудников правоохранительных органов. Позже она объяснила свое бездействие тем, что не успела среагировать, так как подумала, что это балуются дети.

Тело женщины с 10 ножевыми ранениями обнаружили жители дома. Подозреваемого в убийстве удалось задержать. Им оказался мужчина 1991 года рождения, по предварительным данным, ранее работавший сотрудником полиции.

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