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Суд арестовал до 8 января подозреваемого в убийстве женщины в столичном лифте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Солнцевский районный суд до 8 января арестовал Ровшана Шабанова по делу об убийстве женщины в лифте на юге Москвы, сообщает телеканал «360».

Мужчине, который ранее работал сотрудником полиции, вменяют совершение преступления по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Уроженец Азербайджана месяц назад уволился из правоохранительных органов республики и приехал в Москву в начале недели. Он успел совершить шесть нападений, в результате которых присвоил себе около 85 тыс. рублей.

52-летнюю москвичку нашли 6 ноября в лифте дома по улице Знаменские садки в Северном Бутове с многочисленными ножевыми ранениями. Около убитой лежали пакеты с продуктами. Когда на женщину напали, она возвращалась из магазина. Убийца забрал из кошелька жертвы около 2 тыс. рублей.

Женщина успела нажать кнопку вызова диспетчера, однако та не помогла ей. Вместо того чтобы вызвать полицию, диспетчер пыталась уточнить, точно ли нужна помощь и вызвать ли полицию. По словам диспетчера, она не среагировала, так как подумала, что это балуются дети.

Преступника задержали во время очередного разбоя на улице Шолохова, когда он вновь напал на заходившую в лифт женщину.

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