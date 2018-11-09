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В ГД прокомментировали заявление о подготовке СБУ провокаций в Азовском море

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков 9 ноября прокомментировал заявление ДНР о подготовке Службой безопасности Украины (СБУ) провокаций в Азовском море.

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По его словам, заявление, сделанное со стороны Донецка, не является беспочвенным, пишет RT. От также отметил, что агрессивные высказывания со стороны Украины являются подтверждением о готовящихся провокациях, с помощью которых Киев надеется «оправдать нахождение у власти тех сил, которые там есть на данный момент».

Ранее в этот же день замглавы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что СБУ планирует масштабные провокации в Азовском море с подтоплением иностранных кораблей. Он также уточнил, что украинские спецслужбы намерены реализовать эти планы в первой половине 2019 года.

В октябре Киев заявил о намерении создать военно-морскую базу в Азовском море и перебросил туда два бронекатера, морской буксир и поисково-спасательное судно. При этом 7 ноября президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в «отрабатывании» системы блокады украинских портов в Азовском море.

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