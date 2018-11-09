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Тематический поезд-выставку запустили в московском метро

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В московском метро запустили тематический поезд, посвященный открытию выставки «Сокровища музеев России», которая проходит в столичном Манеже. Об этом рассказал организатор экспозиции Иван Есин.

Поезд будет курсировать по Сокольнической линии подземки до 30 ноября. Пассажиры смогут увидеть в вагонах работы Маковского, Петрова-Водкина, Васнецова и других художников.

Всего в восьми вагонах разместили несколько сотен стикеров, приглашающих москвичей и гостей города на бесплатную экспозицию в «Манеже», где собраны 280 лучших произведений из 50 музеев 39 регионов России, пишет НСН.

Выставку открыли 4 ноября, в День народного единства, президент России Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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