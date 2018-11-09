Прямой эфир

«Дальневосточный экспресс» вышел на Кольцевую линию метро Москвы

0
Фото: пресс-служба Московского метрополитена
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поезд, посвященный Дальнему Востоку, вышел на Кольцевую линию Московского метрополитена 9 ноября. Тематический состав «Дальневосточный экспресс» стал третьим поездом, посвященным этому российскому региону. 

Вагон «Известий»
На Кольцевую линию московского метро вышел тематический поезд, один из вагонов которого оформлен фотографиями со страниц «Известий»

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление начальника метро Москвы Виктора Козловского, за время курсирования тематического состава 20 тыс. человек ежедневно смогут познакомиться с Дальним Востоком. Информацию о природе региона, городах, животном мире и многом другом можно будет не только прочитать, но и узнать через мобильное приложение.

В 2015 году в столичном метрополитене ходил состав «Полосатый рейс» и такой же поезд «Дальневосточный экспресс».

До конца 2018 года в столичном метро запустят еще 23 поезда «Москва». Новые составы будут ходить по Филевской, Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линиям. Это даст дополнительно около 60 тыс. пассажирских мест в поездах на этих линиях в сутки.

7 ноября стало известно, что строительство Коммунарской линии московского метрополитена планируется завершить до конца 2023 года. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», общая протяженность ветки составит около 22 км. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посвященный зимней Универсиаде поезд запустили в московском метро
На оранжевой линии московского метро заменят все поезда

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017