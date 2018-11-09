«Дальневосточный экспресс» вышел на Кольцевую линию метро Москвы

Поезд, посвященный Дальнему Востоку, вышел на Кольцевую линию Московского метрополитена 9 ноября. Тематический состав «Дальневосточный экспресс» стал третьим поездом, посвященным этому российскому региону.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление начальника метро Москвы Виктора Козловского, за время курсирования тематического состава 20 тыс. человек ежедневно смогут познакомиться с Дальним Востоком. Информацию о природе региона, городах, животном мире и многом другом можно будет не только прочитать, но и узнать через мобильное приложение.

В 2015 году в столичном метрополитене ходил состав «Полосатый рейс» и такой же поезд «Дальневосточный экспресс».

До конца 2018 года в столичном метро запустят еще 23 поезда «Москва». Новые составы будут ходить по Филевской, Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линиям. Это даст дополнительно около 60 тыс. пассажирских мест в поездах на этих линиях в сутки.

7 ноября стало известно, что строительство Коммунарской линии московского метрополитена планируется завершить до конца 2023 года. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», общая протяженность ветки составит около 22 км.