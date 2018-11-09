Российский генерал-полковник назвал главную проблему «Мертвой руки»

Российский комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука». — Прим. «Известий») был усовершенствован, но при необходимости успеет задействовать лишь ограниченное число ракет. Об этом заявил экс-начальник главного штаба ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Виктор Есин.

По его словам, в случае развертывания в Европе баллистических ракет средней дальности у американских военных появится возможность уничтожить основную массу российских ракетных комплексов.

«Когда она [система «Периметр»] сработает, у нас уже останется мало средств — мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора», — сказал Есин в интервью еженедельнику «Звезда».

При этом он отметил, что Россия способна в сжатые сроки наладить выпуск ракет средней дальности, но наиболее подходящим ответом на действия США могло бы стать наращивание гиперзвуковых вооружений.

«Если откровенно, действительно эффективного ответа на американские ракеты средней дальности в Европе у нас пока что нет», — сказал он.

7 ноября издание The National Interest сообщило, что России достаточно лишь малой доли из имеющихся в арсенале 528 баллистических ракет сухопутного и подводного базирования для того, чтобы полностью уничтожить США. По словам авторов материала, на сегодняшний день у Америки просто нет системы, способной отразить подобные атаки.