Прямой эфир

Российский генерал-полковник назвал главную проблему «Мертвой руки»

0
Фото: РИА Новости/Иван Руднев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука». — Прим. «Известий») был усовершенствован, но при необходимости успеет задействовать лишь ограниченное число ракет. Об этом заявил экс-начальник главного штаба ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Виктор Есин.

Средняя угроза: кому начинать бояться первым
К чему приведет намерение США выйти из договора РСМД

По его словам, в случае развертывания в Европе баллистических ракет средней дальности у американских военных появится возможность уничтожить основную массу российских ракетных комплексов.

«Когда она [система «Периметр»] сработает, у нас уже останется мало средств — мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора», — сказал Есин в интервью еженедельнику «Звезда».

При этом он отметил, что Россия способна в сжатые сроки наладить выпуск ракет средней дальности, но наиболее подходящим ответом на действия США могло бы стать наращивание гиперзвуковых вооружений.

«Если откровенно, действительно эффективного ответа на американские ракеты средней дальности в Европе у нас пока что нет», — сказал он.

7 ноября издание The National Interest сообщило, что России достаточно лишь малой доли из имеющихся в арсенале 528 баллистических ракет сухопутного и подводного базирования для того, чтобы полностью уничтожить США. По словам авторов материала, на сегодняшний день у Америки просто нет системы, способной отразить подобные атаки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России началось серийное производство комплексов РЭБ для крылатых ракет
СМИ заявили об отсутствии шансов у США защититься от российских ракет

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017