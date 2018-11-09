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В России началось серийное производство комплексов РЭБ для крылатых ракет

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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В России началось серийное производство комплексов радиоэлектронной борьбы для крылатых ракет. Об этом в ходе авиасалона Airshow China – 2018 сообщил советник первого заместителя гендиректора предприятия — разработчика данных комплексов концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев.

По его словам, крылатые ракеты на данный момент имеют полноценный бортовой комплекс обороны, так как такое стратегическое оружие нужно очень хорошо защищать. Также Михеев отметил, что системы прошли все испытания. Такими системами РЭБ оснащаются такие новейшие ракеты, как Х-101 и Х-102, пишет «РИА Новости».

Носителями ракет Х-101 и Х-102 выступают стратегические ракетоносцы Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160. Предположительно, ракеты могут нести ядерную боевую часть.

28 октября, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал, по какому принципу работают системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Самарканд», которые были размещены в Калининградской области.

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