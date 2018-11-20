Фильтровать аккаунт: бойцам объяснят, как сберечь тайну от шпионов

Обязательный курс по основам защиты гостайны со следующего года вводится для военнослужащих всех категорий. Проходить его будут даже те солдаты и офицеры, кому по должности не нужно работать с секретной информацией. На занятиях военным расскажут, что нельзя публиковать в интернете, о чем запрещено говорить посторонним, как вести соцсети и почему в армии ограничено использование сотовых телефонов. Военнослужащих, допустивших утечку информации, ждут серьезные дисциплинарные наказания вплоть до увольнения. В Госдуме сейчас рассматривается правительственный законопроект, запрещающий солдатам и офицерам раскрывать данные, касающиеся службы.

В Минобороны «Известиям» рассказали, что для военнослужащих всех категорий введут специальные занятия по основам защиты государственной тайны. Программа обучения рядовых рассчитана на шесть часов за учебный период (их два: с ноября по март и с мая по сентябрь). Для офицеров продолжительность занятий по информационной безопасности составит два часа, поскольку они, как правило, получают знания, касающиеся особенностей работы с секретными сведениями, в рамках других дисциплин.

Сейчас работать с секретной информацией имеют право военнослужащие, на которых оформлен допуск по одной из нескольких категорий. Порядок строго регламентирован, а военнослужащие несут серьезную ответственность. За раскрытие гостайны им грозит уголовное наказание.

Подавляющее большинство солдат, особенно по призыву, ни к каким секретным сведениям не допускается. Это создает у многих ощущение, что они без ограничений могут распоряжаться фотографиями из воинской части и распространять информацию о своей службе. Несколько лет назад, с появлением новых поколений смартфонов, военные стали публиковать в соцсетях огромное количество фотоснимков с геолокацией, указывать номера и места дислокации своих частей. Это привело к запрету на использование современных смартфонов в войсках.

На лекциях военнослужащим объяснят, что в Сети нельзя раскрывать свою ведомственную принадлежность и подробности деятельности — как собственной, так и сослуживцев. Напомнят, что попавшие в интернет фотографии, видеозаписи, заметки и комментарии невозможно удалить. Военным также порекомендуют попросить своих родственников и близких не распространять информацию об их службе.

Более того, военнослужащие после прохождения курса будут подписывать документ о том, что ознакомлены с правилами поведения в интернете: за нарушение правил им грозит дисциплинарная ответственность.

Законодательная база уже разработана. В Госдуме приняты в первом чтении поправки в закон «О статусе военнослужащих». Поправки предусматривают запрет для граждан РФ и иностранцев, проходящих службу в армии, на обнародование — в интернете и СМИ — любой информации о себе и коллегах, которая может раскрыть их ведомственную принадлежность, подробности служебной деятельности и место дислокации. Речь идет в том числе о фото, видео и геотегах в соцсетях. За нарушение запрета на провинившегося вне зависимости от его должности и звания будут налагаться дисциплинарные взыскания в соответствии с уставом. Причем офицеров и солдат-контрактников могут досрочно уволить с военной службы.

В первую очередь из соцсетей можно получить личные сведения о человеке, информацию о семье, увлечениях, досуге и личных слабостях, считает автор книги «Социальные сети: новые технологии управления миром» Мария Филь.

— Всё это является отличным подспорьем для вербовки или оказания давления с целью формирования желательного поведения, — рассказала она «Известиям». — В обобщенном виде эти данные могут быть использованы для формирования представления о военнослужащих как о социальной группе, анализа неких общих присущих ей социально-психологических характеристик, для последующей манипуляции ее поведением с помощью определенных социальных технологий.

Способов избежать сложностей в соцсетях несколько: не иметь аккаунт или завести анонимный профиль без портретных фото, не указывать личные данные — например, сведения об образовании и месте работы, а также не пользоваться геолокацией, отметила Мария Филь.

Военнослужащий должен соответствовать правилам своей корпорации, считает экс-начальник аналитического управления КГБ СССР и бывший замсекретаря Совбеза России Владимир Рубанов.

За рубежом давно занимаются вопросами безопасного поведения военнослужащих в интернете. Пентагон опубликовал соответствующие правила еще в 2011 году. В них говорится о значении соцсетей для военнослужащих, важности сохранения конфиденциальной информации и правильном позиционировании армии в интернете.