11 ноября 1480 года на реке Угре близ Калуги произошло одно из величайших событий отечественной истории. В этот день родилась та Россия, в которой мы живем. Впервые наше государство с центром в Москве обрело политическую независимость. Эта знаменательная дата в календарях и учебниках названа Днем победного окончания Великого стояния на реке Угре.

Угорская победа, одержанная воинством Ивана III Великого, стала общей победой многочисленных народов нашей страны. От гнета Большой Орды стремились избавиться калмыки, ногайские и крымские татары и другие народы Евразии. Союзником русского царя выступило Казанское Ханство. И совместными усилиями нам удалось одолеть мощную евразийскую империю того времени.

Примечательно, что эта великая победа произошла ровно через сто лет после Мамаева побоища — знаменитой битвы на Куликовом поле. Тогда русские люди осознали, что с Ордой можно не просто бороться. Ее можно побеждать! Однако после Куликова поля зависимость от Орды продолжалась еще целое столетие. И только на берегах Угры Россия смогла заявить о себе, как о самостоятельном государстве. С того момента как хан Ахмат увел отсюда свои последние войска, Русская держава более никогда не теряла своей независимости.

Те далекие события нельзя оценить без духовной составляющей. Куликовская победа, несмотря на ее огромную значимость, так и не вошла в русский церковный календарь. А на первый взгляд совсем «негероическое» угорское Стояние нашло отражение в нем. Уже зимой 1480/81 года был установлен новый церковный праздник в память спасения Москвы от нашествия Ахмата — 23 июня (6 июля), день второго Сретения Владимирской иконы Божией Матери. Да и саму реку Угру, разделившую ордынские и русские войска, уже в те давние времена один из летописцев сравнил с Поясом Пресвятой Богородицы, с великой и древней святыней, спасающей христиан от нашествия.

Для нашего поколения очень важно осознавать, что эти судьбоносные для всей страны события произошли именно на калужской земле. Поэтому мы выступили инициаторами того, чтобы день рождения суверенной России получил статус федеральной памятной даты. Наше предложение активно поддержала российская научная и творческая общественность. И я надеюсь, что в скором времени не только наш регион, но и вся страна будет торжественно отмечать памятную дату — День победного окончания Великого стояния на реке Угре.

Говоря об угорских событиях, важно помнить, какую историческую роль в судьбе России сыграл великий князь Московский Иван III. Из лоскутного одеяла раздробленной Руси он создал единое Московское государство. Он не только объединил страну, но и установил многосторонние союзные отношения с целым рядом государств. Благодаря ему появилось само слово «Россия». Недаром Иван III еще при жизни был удостоен титула Великий. Обновленная, возрожденная великая держава стала главным итогом его многолетнего правления.

Известный историк Ю.Г. Алексеев, глубоко изучавший события той эпохи, писал: «Победа на Угре относится к тем подлинно великим историческим феноменам, реальное значение которых с течением времени возрастает, и осознание их истинного смысла и масштабов приходит только впоследствии. Победа на Угре — крупнейшее событие эпохи, а день 11 ноября 1480 года — первый день полностью независимого Русского государства — одна из важнейших дат в истории нашего Отечества».

История показывает, что основные битвы выигрывали не только те, у кого были самые сильные войска и кто владел самым мощным оружием, но и те, кто был способен духовно выдержать испытания, найти союзников, проявить стратегические и тактические таланты. Искренняя, твердая вера помогала нашим предкам вместе проходить через труднейшие испытания. Она же сегодня отзывается добрыми делами и огромной созидательной деятельностью как в России в целом, так и на нашей Калужской земле.

Автор — губернатор Калужской области

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