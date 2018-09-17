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Альпинист погиб в горах Черногории

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Фото: РИА Новости/Сергей Киркач
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Российский альпинист погиб в горах на севере Черногории. Об этом информирует местная Горная служба спасения.

«Гражданин России погиб вечером на горном массиве Дурмитор в районе Увита Греда во время альпинистского похода с группой соотечественников», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения.

Сигнал о помощи поступил на пульт диспетчеров около 19.50 по местному времени (20.50 мск). Данных о личности погибшего не приводится. Изначально сообщалось о двух пострадавших.

10 сентября двое туристов пострадали при восхождении на вулкан Ключевский на Камчатке. Группа попала под камнепад на высоте 4 тыс. м.

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