Около 100 альпинистов не могут спуститься с вулкана в Индонезии

Около 100 альпинистов не могут спуститься с вершины вулкана Лаву в Индонезии из-за природного пожара, сообщает агентство «Антара».

В воскресенье, 9 сентября, около 200 человек совершили восхождение на вулкан, после чего только половина из них спустилась. В тот же день началась операция по тушению пожара, и для эвакуации застрявших скалолазов направили команду спасателей и добровольцев.

По последним данным, огонь уничтожил площадь в 25–30 га, пламя уже охватило часть склона.

Из-за пожара местные власти временно закрыли тропы для восхождения на гору, отмечает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что альпинисты чудом спаслись от камнепада в горах Пакистана. Желание сделать красивые кадры едва не стоило им жизни.