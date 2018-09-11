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Около 100 альпинистов не могут спуститься с вулкана в Индонезии

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Фото: Global Look Press/XYZ PICTURES/imagebroker
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Около 100 альпинистов не могут спуститься с вершины вулкана Лаву в Индонезии из-за природного пожара, сообщает агентство «Антара».

В воскресенье, 9 сентября, около 200 человек совершили восхождение на вулкан, после чего только половина из них спустилась. В тот же день началась операция по тушению пожара, и для эвакуации застрявших скалолазов направили команду спасателей и добровольцев.

По последним данным, огонь уничтожил площадь в 25–30 га, пламя уже охватило часть склона. 

Из-за пожара местные власти временно закрыли тропы для восхождения на гору, отмечает «РИА Новости»

Ранее сообщалось, что альпинисты чудом спаслись от камнепада в горах Пакистана. Желание сделать красивые кадры едва не стоило им жизни.

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