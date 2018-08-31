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На Алтае обнаружили вмерзшее в лед тело альпиниста

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Фото: Global Look Press/Unspecified
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На Алтае обнаружили тело альпиниста, которое вмерзло в ледник вершины горного хребта Актру на территории Кош-Агачского района. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

24 августа тело мужчины обнаружила группа альпинистов, которая обратилась в службу спасения. Предположительно, погибшим является 49-летний альпинист из Белокурихи, который без вести пропал в горах в мае 2014 года.

Выводы следователи сделали благодаря одежде и предметам, найденным при мужчине. Его им не разглашается, так как личность не подтверждена.

Родственники пропавшего в 2014 году альпиниста уже выехали Кош-Агачский район, им предстоит процедура опознания тела.

25 августа стало известно, что спасатели Карачаево-Черкесии спустили с Эльбруса тело альпинистки, погибшей, предположительно, 31 год назад при восхождении на самую высокую гору Европы.

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