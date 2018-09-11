Двое альпинистов пострадали при камнепаде на Камчатке

Двое туристов пострадали во время камнепада при восхождении на вулкан Ключевский на Камчатке. В момент происшествия альпинисты находились на высоте 4 тыс. м, сообщили в краевом министерстве специальных программ и по делам казачества.

Как передает агентство «Интерфакс», инцидент произошел вечером 10 сентября. Шесть туристов решили оставить группу, которая остановилась в базовом лагере на высоте 3,3 тыс. м, и подняться выше. Альпинисты попали под камнепад, причем один из них получил тяжелую травму головы, уточняет ТАСС. Пострадавших доставили в Петропавловск-Камчатский на спасательном вертолете МИ-8.

«Двое пострадавших мужчин доставлены вертолетом в Петропавловск-Камчатский и госпитализированы автомобилям скорой помощи в краевую больницу имени Лукашевского. Медики оценивают их состояние как среднетяжелое», — приводит «РИА Новости» комментарий представителя министерства.

Высота Ключевского составляет 4750 метров, он является самым высоким действующим вулканом в Евразии, а также самым активным и мощным базальтовым вулканом Курило-Камчатской вулканической области.

В конце июля группа туристов, в том числе четверо граждан РФ, попали под камнепад на леднике имени Скрябина в Киргизии. В результате погиб один человек, еще семь пострадали.