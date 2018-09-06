В Иркутской области начались поиски пропавших на «диком» маршруте туристов

В Иркутской области спасатели ищут двух туристов, которые 2 сентября ушли в поход и перестали выходить на связь. Мужчины не зарегистрировались на маршруте, поэтому информации об их перемещениях нет, сообщили в региональном управлении МЧС.

Известно, что речной сплав начался в районе населенного пункта Анчук. Спасатели на аэроглиссере направились в сторону Шаманки. Длина маршрута превышает 100 км. Он имеет вторую категорию сложности и считается «диким», так как проходит вдали от населенных пунктов и дорог, по местам, где не работает сотовая связь.

В поисках задействованы 15 человек и пять единиц техники.

В начале июня в Хакасии спасатели, искавшие двух отбившихся от группы туристов, обнаружили в горах трех человек. Выяснилось, что к людям, о пропаже которых было заявлено, прибился самостоятельный путешественник, который не рассчитал силы, потерялся и остался без связи.