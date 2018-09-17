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В Европе показали новые банкноты номиналом €100 и €200

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Фото: REUTERS/Heinz-Peter Bader
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) показал, как выглядят новые банкноты достоинством €100 и €200. Купюры выйдут в обращение 28 мая 2019 года, сказано в сообщении, опубликованном в понедельник, 17 сентября, на сайте ЕЦБ.

На новых купюрах более крупное и четкое изображение номинала и изображена дочь финикийского царя Европа. Кроме того, у банкнот имеются дополнительные защитные элементы, пишет «Газета.ру».

Одной из главных причин выпуска новых купюр стало противостояние фальшивомонетчикам, уточнил член исполнительного совета ЕЦБ Ив Мерш, передает «Федеральное агентство новостей». Наверху серебристой полоски на спутниковой голограмме купюр отчетливо видны маленькие символы, которые перемещаются по номеру и становятся яснее под прямо падающим светом, уточнили в ЕЦБ.

В июне банк Словакии выпустил сувенирную банкноту номиналом €0 с орфографической ошибкой. На купюре изображен Братиславский град, где короновали венгерских правителей. При этом в подписи Bratislavský hrad (Братиславский град) пропущена буква «s», и напечатано Bratislavký hrad.

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