Гознак призвал модернизировать российские банкноты

Гознак считает необходимым изменение дизайна российских банкнот ввиду устаревания их концепции, которая была разработана еще в середине 1990-х годов. Об этом заявил гендиректор предприятия Аркадий Трачук.

«В целом сама концепция таких банкнот уже несколько устарела. Да и сам дизайн тоже является защитным признаком. Поэтому, на наш взгляд, время внесения существенных изменений в дизайн уже настало», — пояснил глава Гознака.

Он отметил, что в первую очередь необходимо модернизировать банкноту номиналом 5 тыс. рублей. Вместе с тем Трачук признал, что защищенность купюр пока находится на высоком уровне, поскольку их снабжали новыми защитными элементами.

Кроме того, он пояснил, что окончательное решение о модернизации банкнот стоит за Банком России.

«Когда он сочтет необходимым принять решение о таком обновлении, мы будем готовы», — сообщил Трачук.

Ранее в СМИ появилась информация что банкоматы NCR прекратили принимать купюры в 5 тыс. рублей из-за массового вброса фальшивых банкнот в России. При этом в Госдуме отметили, что масштаб этой проблемы минимален и она затрагивает лишь банкоматы, которые не оснащены качественными средствами определения фальшивок.