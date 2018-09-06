Прямой эфир

Гознак призвал модернизировать российские банкноты

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гознак считает необходимым изменение дизайна российских банкнот ввиду устаревания их концепции, которая была разработана еще в середине 1990-х годов. Об этом заявил гендиректор предприятия Аркадий Трачук.

ЦБ выявил 67,8 млн поддельных рублей
Количество фальшивых банкнот снизилось из-за сложности их сбыта

«В целом сама концепция таких банкнот уже несколько устарела. Да и сам дизайн тоже является защитным признаком. Поэтому, на наш взгляд, время внесения существенных изменений в дизайн уже настало», — пояснил глава Гознака.

Он отметил, что в первую очередь необходимо модернизировать банкноту номиналом 5 тыс. рублей. Вместе с тем Трачук признал, что защищенность купюр пока находится на высоком уровне, поскольку их снабжали новыми защитными элементами.

Кроме того, он пояснил, что окончательное решение о модернизации банкнот стоит за Банком России.

«Когда он сочтет необходимым принять решение о таком обновлении, мы будем готовы», — сообщил Трачук.

Ранее в СМИ появилась информация что банкоматы NCR прекратили принимать купюры в 5 тыс. рублей из-за массового вброса фальшивых банкнот в России. При этом в Госдуме отметили, что масштаб этой проблемы минимален и она затрагивает лишь банкоматы, которые не оснащены качественными средствами определения фальшивок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России выявили первые подделки двухтысячных купюр
ЦБ выявил 67,8 млн поддельных рублей
Количество фальшивых банкнот снизилось из-за сложности их сбыта

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017