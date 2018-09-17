Более 2 тыс. добровольцев приняли участие в экологической акции в Уфе

Уфа приняла участие в республиканской экологической акции «Всемирный день чистоты «Сделаем!». В столице Башкирии в ней приняли участие более 2 тыс. добровольцев.

В рамках акции волонтеры очистили от мусора территорию Октябрьского района Уфы, включая набережную. В общей сложности удалось собрать и утилизировать 100 кубометров мусора. Вырученные от реализации вторсырья средства будут направлены на помощь нуждающимся детям, сообщает «МедиаКорСеть».

В мероприятии приняли участие более 2 тыс. добровольцев, среди которых представители экологических организаций, региональных и местных органов государственной власти, социально ответственного бизнеса и местные жители.

Благодаря акции в 2019 году в местах города, где мусор скапливается в большом объеме, будут установлены специальные контейнеры.