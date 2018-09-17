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Пылезащитный экран вокруг Мурманского торгового порта появится в 2020-м

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Вокруг Мурманского торгового порта появится пылезащитный экран, призванный снизить запыленность на границе санитарно-защитой зоны на 90%. Завершить его установку предполагают до конца 2020 года. Об этом в ходе рабочего совещания сообщил генеральный директор предприятия Александр Масько.

По результатам совещания было принято решение признать проект возможным к включению в Стратегию социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период 2025 года.

Установка пылезащитного экрана поможет уменьшить рассеивание пыли и снизить запыленность на границе санитарно-защитной зоны порта на 90%. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Завершение установки запланировано на 2020 год. Перед началом реализации проекта специалисты порта изучили опыт крупнейших угольных терминалов в Японии, Канаде, Китае, Австралии и других странах. Полученные знания были применены в проекте экрана вокруг Мурманского торгового порта.

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