Итоги заполярного фестиваля «Гольфстрим» подвели в Мурманске

В Мурманске подвели итоги международного заполярного фестиваля «Гольфстрим», который состоялся 8 сентября. Организаторы наградили сотрудников предприятий, экстренных служб и волонтеров — всех, кто помогал в проведении соревнований. Руководители коллективов и простые граждане получили памятные подарки и благодарственные письма.

Как уточняет ИА «Би-порт», на торжественной церемонии награждения особенно отмечали помощь волонтеров. Всего в проведении праздника было задействовано более 90 молодых людей и девушек. Они помогали спортсменам и координировали зрителей.

Спортивный фестиваль «Гольфстрим» проходил в Мурманске уже третий раз. Это продолжение традиционного забега через Кольский мост «Мурманская миля». Также участники переплывают через Кольский залив. Фестиваль включает в себя множество игровых, интерактивных и культурных площадок. В этом году впервые в истории фестиваля победителем заплыва стал житель Мурманска Владислав Сапожников.

В Минске завтра, 15 сентября, состоится фестиваль H.O.G. Rally Minsk 2018. Он ознаменует закрытие мотосезона. Его участники проедут от Кургана Славы до центра города. В Минск едут байкеры из 17 стран, включая Кубу и Саудовскую Аравию.