Прямой эфир

Итоги заполярного фестиваля «Гольфстрим» подвели в Мурманске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Мурманске подвели итоги международного заполярного фестиваля «Гольфстрим», который состоялся 8 сентября. Организаторы наградили сотрудников предприятий, экстренных служб и волонтеров — всех, кто помогал в проведении соревнований. Руководители коллективов и простые граждане получили памятные подарки и благодарственные письма.

Как уточняет ИА «Би-порт», на торжественной церемонии награждения особенно отмечали помощь волонтеров. Всего в проведении праздника было задействовано более 90 молодых людей и девушек. Они помогали спортсменам и координировали зрителей.

Спортивный фестиваль «Гольфстрим» проходил в Мурманске уже третий раз. Это продолжение традиционного забега через Кольский мост «Мурманская миля». Также участники переплывают через Кольский залив. Фестиваль включает в себя множество игровых, интерактивных и культурных площадок. В этом году впервые в истории фестиваля победителем заплыва стал житель Мурманска Владислав Сапожников.

В Минске завтра, 15 сентября, состоится фестиваль H.O.G. Rally Minsk 2018. Он ознаменует закрытие мотосезона. Его участники проедут от Кургана Славы до центра города. В Минск едут байкеры из 17 стран, включая Кубу и Саудовскую Аравию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нобелевский лауреат по физике Кип Торн выступит на фестивале NAUKA 0+
Фестиваль спорта и культуры прошел в Хабаровске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017