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Нобелевский лауреат по физике Кип Торн выступит на фестивале NAUKA 0+

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Фото: Global Look Press/SANDBERG MAGNUS/ZUMAPRESS
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Лауреат Нобелевской премии по физике 2017 года Кип Торн прочтет лекцию в Москве в рамках VIII Всероссийского фестиваля NAUKA 0+, который пройдет с 12 по 14 октября.

«Этой осенью стартует VIII Всероссийский фестиваль NAUKA 0+. Основные события фестиваля развернутся в Москве ровно через месяц, с 12 по 14 октября, где с лекцией выступит нобелевский лауреат Кип Торн, также известный как научный консультант оскароносного фильма «Интерстеллар», — говорится в сообщении пресс-службы МГУ им. М.В. Ломоносова, одного из организаторов фестиваля.

Помимо выступления Торна, в рамках NAUKA 0+ пройдут лекции ведущих российских ученых. Среди них академик Юрий Оганесян, открывший новый химический элемент, Андрей Старинец, специалист по применению теории струн, окончивший физфак МГУ и работающий в Оксфордском университете, Нильс Кристиан Стенсет (Норвегия), профессор Университета Осло, специализирующийся в экологии и эволюции, иммунолог Альберто Мантовани и др.

Темой фестиваля станет «MEGASCIENCE: Россия в Мире — Россия для Мира». Посетители мероприятия обсудят, зачем государства тратят миллиарды долларов на научные проекты национального и мирового характера для решения совершенно новых фундаментальных и прикладных задач.

Помимо трех центральных площадок фестиваля в Москве (Шуваловский корпус МГУ, Фундаментальная библиотека МГУ и ЦВК «Экспоцентр), мероприятия пройдут в президиуме РАН, а также в более чем 90 вузах, музеях и научных центрах столицы.

В регионах центральными площадками фестиваля объявили Белгород (21–22 сентября), Мурманск (9–10 ноября) и Красноярск (7–8 декабря). Всего фестиваль NAUKA 0+ пройдет в 80 регионах России.

NAUKA 0+ ежегодно проводится с 2013 года. Главная цель — популяризация науки среди аудитории всех возрастов, налаживание диалога между наукой и обществом посредством привлечения внимания к работе ученых, демонстрации результатов исследовательской деятельности, способствующей развитию общества и повышению качества и уровня жизни людей. Московская часть фестиваля проводится на площадках вузов Москвы, а также на территории МГУ и «Экспоцентра».

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