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Фестиваль спорта и культуры прошел в Хабаровске

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В Хабаровске состоялся пятый фестиваль спорта и культуры, в котором приняли участие около 300 человек. На церемонии открытия присутствовали депутат Государственный думы Борис Гладких, заместитель мэра города по связям с общественностью и СМИ Игорь Серошантов и начальник городского профильного управления Александр Леонов.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в программе ежегодного фестиваля различные команды сыграли в баскетбол, дартс, а также была проведена эстафета. В общекомандном зачете победила команда «Политехник» Тихоокеанского госуниверситета, пишет ИА AmurMedia.

Помимо этого, спортсмены-любители приняли участие в выполнении нормативов ГТО, а кульминацией фестиваля стал футбольный матч. Сборная национальных диаспор провела товарищескую встречу со сборной администрации города. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу спортсменов из мэрии.

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