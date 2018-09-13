Исток Дона очистили в Новомосковске

В Новомосковске прошла экологическая акция по очистке берегов истока реки Дон от мусора в рамках Всероссийского проекта «Вода России».

Присутствовавший на мероприятии заместитель главы администрации Алексей Бирюлин отметил, что для Новомосковска как для промышленного города очень важны любые экологические акции. Он поблагодарил всех активистов за то, что они делают город чище, сообщает ИА «Тульские новости».

Как отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области Диана Гришина, в этом году акция в основном была посвящена Узловскому району. Активисты неоднократно убирали карьеры в деревне Кондуки и территорию «Голубых озер».

Акция «Вода России» проводится с 2014 года. В прошлом году в ней приняли участие порядка 1,5 млн человек из 80 регионов России.