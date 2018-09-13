Среди гостиниц Байкала устроят конкурс

Конкурс на лучшие туристические объекты прибрежной части озера Байкал объявило правительство Приангарья. Он пройдет в рамках второго Байкальского экологического водного форума. Пять лучших гостиниц включат в список рекомендованных к размещению для туристов.

Как уточняет ИА IrkutskMedia со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрея Крючкова, власти хотят определить «звездность» именно для объектов Байкала с учетом экосоставляющей. При этом будут учитываться такие критерии как сортировка мусора и специальное освещение. В планах властей – сделать конкурс межрегиональным. В 2019 году в него, скорее всего, включат Бурятию.

Байкальский экологический водный форум пройдет с 20 по 21 сентября в Иркутске. В нем примут участие представители 30-ти стран мира. Девиз форума – «Байкал – источник жизни!».

В конце августа сообщалось о том, что в ближайшие пять лет Росрыболовство намерено пополнить рыбные запасы Байкала для сохранения биоресурсов.