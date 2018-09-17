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Мединский пообещал не ограничивать показ зарубежных фильмов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Ограничения показа в российских кинотеатрах зарубежных фильмов не будет, заявил глава Минкультуры Владимир Мединский. 

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Так он прокомментировал появившуюся на прошлой неделе в СМИ информацию о том, что ведомство якобы хочет ограничить показ иностранных картин до 35% от общего числа сеансов.

«Я хочу успокоить всех — речь идет о предложениях обычных, принятых во многих государствах, антимонопольных нормах. Когда мы не хотим, чтобы в многозальном кинотеатре все сеансы забивались каким-то одним фильмом», — приводит его слова ТАСС

Министр объяснил, что инициатива заключается в том, чтобы количество сеансов каждого фильма, демонстрируемых в течение одного дня, не превышало 35% от общего числа сеансов, чтобы у зрителя был выбор.  

Как отметил чиновник, пока предложения находятся только в стадии проработки. 

Ранее сообщалось, что Минкультуры профинансирует 18 документальных спецпроектов. Среди фильмов, которые вошли в список, — «Колокола России», «Угрозыск. Лихие 90-е» и «Станиславский».

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