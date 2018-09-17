Мединский пообещал не ограничивать показ зарубежных фильмов

Ограничения показа в российских кинотеатрах зарубежных фильмов не будет, заявил глава Минкультуры Владимир Мединский.

Так он прокомментировал появившуюся на прошлой неделе в СМИ информацию о том, что ведомство якобы хочет ограничить показ иностранных картин до 35% от общего числа сеансов.

«Я хочу успокоить всех — речь идет о предложениях обычных, принятых во многих государствах, антимонопольных нормах. Когда мы не хотим, чтобы в многозальном кинотеатре все сеансы забивались каким-то одним фильмом», — приводит его слова ТАСС.

Министр объяснил, что инициатива заключается в том, чтобы количество сеансов каждого фильма, демонстрируемых в течение одного дня, не превышало 35% от общего числа сеансов, чтобы у зрителя был выбор.

Как отметил чиновник, пока предложения находятся только в стадии проработки.

Ранее сообщалось, что Минкультуры профинансирует 18 документальных спецпроектов. Среди фильмов, которые вошли в список, — «Колокола России», «Угрозыск. Лихие 90-е» и «Станиславский».