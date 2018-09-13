Создатели «Южного парка» намекнули на закрытие мультсериала

Американский мультсериал «Южный парк» может прекратить свое существование. Двусмысленный ролик опубликовали создатели проекта в Twitter 12 сентября.

«Америка стоит на распутье. Что мы будем делать дальше? #закройтеЮжныйпарк», — сказано в 15-секундном видео.

Кампания против шоу развернулась за несколько дней до премьеры 22-го сезона мультсериала.

Предполагается, что 23-й сезон станет последним. По некоторым данным, создатели планируют заняться видеоиграми, сообщает Пятый канал.

В комментариях к публикации интернет-пользователи сожалеют о возможном закрытии «Южного парка» и вспоминают самые смешные моменты шоу.

10 сентября Американская телеакадемия определила лучший мультсериал.