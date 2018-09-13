Создатели «Южного парка» намекнули на закрытие мультсериала
Американский мультсериал «Южный парк» может прекратить свое существование. Двусмысленный ролик опубликовали создатели проекта в Twitter 12 сентября.
«Америка стоит на распутье. Что мы будем делать дальше? #закройтеЮжныйпарк», — сказано в 15-секундном видео.
12 сентября 2018 г.
Кампания против шоу развернулась за несколько дней до премьеры 22-го сезона мультсериала.
Предполагается, что 23-й сезон станет последним. По некоторым данным, создатели планируют заняться видеоиграми, сообщает Пятый канал.
В комментариях к публикации интернет-пользователи сожалеют о возможном закрытии «Южного парка» и вспоминают самые смешные моменты шоу.
10 сентября Американская телеакадемия определила лучший мультсериал.