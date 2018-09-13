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Netflix представил трейлер мультсериала о скандинавской мифологии

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Фото: youtube.com
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В Сети появился официальный трейлер анимационного сериала «Хильда», посвященного скандинавской мифологии. Ролик опубликован на YouTube-канале американской компании Netflix 12 сентября.

Главной героиней мультсериала является девочка по имени Хильда, которая живет в волшебной долине вместе с мамой. Она любит приключения и изучает загадочный скандинавский мир. Анимационный сериал расскажет о невероятных историях и магических существах, с которыми героине придется столкнуться.

Шоу основано на комиксах Люка Пирсона «Хильдафолк», сообщает «Пятый канал».

Первые серии «Хильды» будут доступны подписчикам Netflix с 21 сентября.

11 сентября компания приобрела права на показ двух российских мультипликационных сериалов студии «Паровоз» — «Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг». Благодаря сделке мультфильмы увидят зрители 190 стран мира.

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