Отдыхающие устроили свалки мусора в заповедниках Астраханской области

Незаконные свалки и костры нашли в природном парке «Волго-Ахтубинское междуречье», а также на территориях памятников природы «Бундинская дача» и «Ступинский» в Астраханской области.

Как выяснили сотрудники прокуратуры Черноярского района, отдыхающие разводили огонь на стоянках, организовывали подвоз дров, парковали машины. В лесах накопился мусор, который долгое время не вывозился. Руководителю «Дирекции для обеспечения функционирования северных особо охраняемых природных территорий» было внесено представление об устранении нарушений, информирует «Астрахань 24».

Напомним, штрафы за свадебные фотосессии планируют ввести в красноярском заповеднике «Столбы». Это связано с тем, что в последнее время стало очень популярным делать фотографии на фоне Гранитного карьера. Некоторые молодожены и фотографы применяют разноцветный дым, фальшфейеры, пользуются открытым огнем и оставляют после себя мусор.