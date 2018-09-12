Министра в Приангарье подозревают в незаконной рубке леса

В отношении министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды возбуждено дело по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Речь идет о сплошной санитарной рубке в заказнике регионального значения «Туколонь». Причинен ущерб на сумму 880 млн рублей.

По словам Шеверды, заместитель главы минлеса первым временно приостановил рубку деревьев в феврале 2018 года. Как отмечает ИА IrkutskMedia, прокуратуре удалось предотвратить ущерб заказнику «Туколонь» более чем на 2 млрд рублей.

В начале сентября банду «черных лесорубов» задержали на границе Большехехцирского заповедника и заказника «Хехцирский». Они действовали в районе сопки Изюбринки, используя гусеничный трактор. Предварительный ущерб оценивается в 35 млн рублей.