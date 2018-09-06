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В заповеднике «Столбы» будут штрафовать за свадебные фотосессии

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Штрафы за свадебные фотосессии планируют ввести в красноярском заповеднике «Столбы». Это связано с тем, что в последнее время стало очень популярным проводить фотосессии в Гранитном карьере, но при этом используются запрещенные эффекты.

Как рассказали в администрации заповедника, некоторые молодожены и фотографы во время фотосессий применяют разноцветный дым, фальшфейеры, пользуются открытым огнем и оставляют после себя мусор. Всё это неблагоприятно сказывается на природе. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Так, за последние два месяца инспекторы составили три протокола. Общая сумма штрафов составила 9 тыс. рублей. Еще в пяти случаях штрафов удалось избежать, предупредив посетителей.

Пока что к ответственности привлекают только тех фотографов, кто нарушает природоохранный режим, но в будущем это планируется изменить. Также предполагается значительно повысить сумму штрафов.

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