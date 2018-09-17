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Ученые опровергли миф о пользе аспирина

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Andrew Rubtsov
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Международная группа ученых выяснила, что ежедневный прием ацетилсалициловой кислоты (аспирина) не помогает продлить жизнь пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.

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В эксперименте, который длился с 2010 по 2014 год, приняли участие более 19 тыс. человек в Австралии и США. Средний возраст добровольцев — 74 года. Они не имели инвалидности и не страдали от сердечно-сосудистых заболеваний или деменции. Половина участников ежедневно получали по 100 мг аспирина, остальные участники принимали плацебо. 

Специалисты зафиксировали, что значительных различий в частоте случаев смерти, инвалидности или развития деменции между добровольцами не было. При этом прием аспирина на протяжении пяти лет ведет к увеличению числа серьезных кровотечений. 

Аспирин часто используют для уменьшения рецидивов сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей. Он уменьшает агрегацию тромбоцитов, что снижает риск закупорки кровеносных сосудов.

Ранее ученые пришли к выводу, что употребление аспирина увеличивает риск возникновения рака и частоту кровотечений.

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