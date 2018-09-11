Назван эффективный способ снизить давление

Ученые Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл обнаружили, что изменение образа жизни в течение 16 недель позволяет значительно уменьшить потребность в препаратах для лечения гипертонии. Об этом говорится в пресс-релизе портала EurekAlert!.

В эксперименте участвовали 129 мужчин и женщин в возрасте 40–80 лет. У всех добровольцев было повышенное артериальное давление — 130–160/80–90 мм рт. ст. и ожирение либо избыточный вес.

Испытуемых разделили на три группы случайным образом. Участники в первой группе в течение 16 недель питались фруктами, овощами, обезжиренной молочкой, употребляли минимум красного мяса, соли и углеводов. Кроме того, они периодически занимались физическими упражнениями. Вторая группа сосредоточилась исключительно на здоровой диете, а добровольцы в третьей — не меняли образ жизни.

К концу исследования мужчины и женщины в первой группе значительно сбросили вес и лишь 15% из них продолжали нуждаться в антигипертензивных препаратах. Также у них снизилось систолическое давление на 16 мм рт. ст., а диастолическое — на 10 мм рт. ст.

Во второй группе артериальное давление снизилось на 11/8 мм рт. столба, однако 23% добровольцев всё еще нуждались в лекарствах. В третьей наблюдалось снижение давления на 3/4 мм рт. ст., но никаких изменений в потребностях приема препаратов не зафиксировано.

Как отмечают ученые, диета и физнагрузки также способствуют снижению риска инфарктов и инсультов и помогают продлить жизнь.

Ранее в сентябре ученые назвали помогающие уберечься от инфаркта продукты. Среди них — оливковое масло.