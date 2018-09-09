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Ученые развеяли миф о вреде пищи после шести вечера

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Нарушение биоритма сна и бодрствования, а также режим питания «не по графику» не так важны для организма, как предполагалось ранее. К такому выводу пришли ученые из США, пишет журнал Cell Metabolism.

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Специалисты из Института биологических исследований Солка отметили, что люди и животные обладают «биологическими часами»: одни гены в организме включаются днем, другие ночью. К первым относятся гены, отвечающие за пищеварение, ко вторым регенеративные.

Считалось, что если сбить суточные циклы, то начнутся нарушения метаболизма.

Однако, по словам ученых, ликвидировать последствия нарушения режима можно всего за 10 часов.

В рамках исследования специалисты сбили суточный ритм двум группам мышей, затем первым предоставили круглосуточный доступ к еде, а вторым позволяли есть только в течение 10 часов в сутки.

В результате представители первой группы стали быстро толстеть, кроме веса у них увеличился уровень сахара в крови, отмечает РЕН ТВ.

Вторая же группа грызунов не поправлялась и не страдала от проблем со здоровьем.

Таким образом ученые пришли к выводу, что главное потреблять пищу в течение 10 часов, вне зависимости от того, какое сейчас время суток. При соблюдении этого правила можно не поправляться, полноценно питаясь и после шести часов вечера.

Свое мнение о таком способе питания высказали диетологи. Они отметили, что подобная методика набирает все большую популярность в мире, но она подойдет не всем.

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