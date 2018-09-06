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Российские ученые придумали двигатель на водке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Ученые из Самарского национального исследовательского университета имени Сергея Королева придумали двигатель для наноспутников, работающий на водке. 

«В качестве рабочего тела двигательной установки ученые предложили смесь дистиллированной воды и этилового спирта», — цитирует ТАСС пресс-релиз вуза.

По словам исследователей, малая молекулярная масса воды позволяет получить высокие скорости истечения пара и крайне высокую скорость маневрирования. При этом добавление порядка 40% спирта предотвращает замерзание рабочего тела при низких температурах на околоземных орбитах, уверяют ученые.

По словам разработчиков, такие двигатели можно ставить на любой наноспутник CubeSat.

13 июля генеральный секретарь Всемирной организации туризма при ООН (UNWTO) Зураб Пололикашвили заявил, что водка является важнейшей составляющей туристической привлекательности России.

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