Депутаты ГД внесли законопроект о возрождении заготовительных контор

Депутаты Госдумы предложили возродить заготовительные конторы по приему ягод грибов, пней, бересты, камыша и других лесных богатств, чтобы дать людям возможность заработать. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к документу авторы инициативы указывают, что уровень освоения лесных ресурсов остается крайне низким — от 1,5 до 7% в зависимости от вида.

По их словам, существенным сдерживающим фактором развития этого сектора народного хозяйства являются недостатки правового регулирования соответствующей сферы, а именно правовое несоответствие. Так, в Налоговом кодексе прописано, что доход от реализации лесных ресурсов не подлежит налогообложению, однако данной статьей никто не мог воспользоваться, поскольку это не позволял сделать Лесной кодекс.

Как ожидают депутаты, новый закон способен решить целый ряд отраслевых задач, среди которых обеспечение прозрачности потоков сырья, привлечение финансирования в отрасль и развитие лесной инфраструктуры.

Народные избранники подчеркивают, что реализация инициативы не потребует дополнительных расходов из бюджета.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, дающий гражданам право без оформления специального разрешения собирать в лесу валежник.