Прямой эфир

Депутаты ГД внесли законопроект о возрождении заготовительных контор

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты Госдумы предложили возродить заготовительные конторы по приему ягод грибов, пней, бересты, камыша и других лесных богатств, чтобы дать людям возможность заработать. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты парламента. 

Минсельхоз поддержит оленеводство и грибоводство
Отраслям компенсируют часть расходов на строительство заводов и теплиц

В пояснительной записке к документу авторы инициативы указывают, что уровень освоения лесных ресурсов остается крайне низким — от 1,5 до 7% в зависимости от вида.

По их словам, существенным сдерживающим фактором развития этого сектора народного хозяйства являются недостатки правового регулирования соответствующей сферы, а именно правовое несоответствие. Так, в Налоговом кодексе прописано, что доход от реализации лесных ресурсов не подлежит налогообложению, однако данной статьей никто не мог воспользоваться, поскольку это не позволял сделать Лесной кодекс. 

Как ожидают депутаты, новый закон способен решить целый ряд отраслевых задач, среди которых обеспечение прозрачности потоков сырья, привлечение финансирования в отрасль и развитие лесной инфраструктуры.

Народные избранники подчеркивают, что реализация инициативы не потребует дополнительных расходов из бюджета. 

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, дающий гражданам право без оформления специального разрешения собирать в лесу валежник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору грибов
В КПРФ выступили против ввода налога на сбор грибов и ягод

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017