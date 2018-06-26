В КПРФ выступили против ввода налога на сбор грибов и ягод

Заместитель главы КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Валентин Шурчанов выступил против законопроекта, в соответствии с которым россиянам на законодательном уровне разрешат собирать грибы и ягоды для продажи. Он будет внесен в нижнюю палату парламента в сентябре, сообщил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

В настоящее время сбор дикоросов в российских лесах не запрещен, но только для личного использования гражданами.

По словам Шурчанова, он выступает против такого такого подхода, так как политика действующего правительства ориентирована на поддержку крупного капитала за счет трудового народа. «С одной стороны, за грибы начинаем деньги брать, а с другой, даем льготы так называемым контролируемым иностранным компаниям. Они вывезли капитал, налоги не заплатили, а мы им прощаем», — цитирует парламентария НСН.

Он добавил, что партия КПРФ категорически не поддерживает такие вещи, протестует, считая, что в стране достаточно средств, чтобы в доходной части бюджета выйти на 25–30 трлн рублей.

Инициатива о сборе дикоросов будет проходить в рамках ряда законопроектов о самозанятых, в число которых Министерство финансов предложило включить репетиторов и нянь, а также граждан, занимающихся заготовкой сельскохозяйственной продукции.

Окончательно размер налога пока не определен, он может варьироваться от 3% до 6%. По мнению депутата, претворить эту идею в жизнь будет очень сложно, так как доказать, собираешь ты грибы для себя или на продажу, очень трудно, в связи с чем гражданам вообще могут ограничить или запретить вход в леса, добавил депутат.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, дающий гражданам право без оформления специального разрешения собирать в лесу валежник.